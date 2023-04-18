Общество 18 апреля 2023, 11:23 Ростех передаст «Техмашу» три артиллерийских завода РБК: Ростех передаст активы Уралвагонзавода «Техмашу» для производства артиллерии РИА «Новости»

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Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» передаст концерну «Техмаш» нескольких активов Уралвагонзавода. Об этом РБК сообщил источник.

Речь идет о предприятиях ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и заводе № 9, занимающихся производством ствольных артиллерийских систем. Как сообщило издание, заводы передадут в течение ближайших недель. В «Ростехе» наличие таких планов подтвердили.

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«Стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии были сконцентрированы в одном месте», — поделился представитель корпорации.

Как уточняет РБК, коллективы предприятий останутся на местах и продолжат заниматься привычным делом. «Техмаш» при этом будет контролировать работу над артиллерией, а Уралвагонзавод займется производством танков.

Ранее «360» писал, что российские танки Т-90 и Т-80 получат новую защиту. В холдинге госкорпорации «Ростех» рассказали, что бронированные боевые машины оснастят комплексом «Арена-М». Он представляет собой установленную на транспортном средстве защиту от гранат и противотанковых управляемых ракет. «Ареной-М» заинтересовались многие зарубежные государства, но Россия в первую очередь будет удовлетворять потребности собственной армии.