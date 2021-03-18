Ростех объединит компании «Сухой» и «МиГ» в единый центр

В России появится единый корпоративный Центр самолетостроения ОАК. Все ведущие авиационные конструкторские бюро страны объединит Ростех.

«Мы формируем в Москве единую управляющую организацию и единый центр конструкторских компетенций для всех компаний ОАК. С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК», — прокомментировал «Интерфакс» слова гендиректора Ростеха Сергея Чемезова.

Новый Центр самолетостроения объединит функции управления самолетными программами компаний «Сухой» и «МиГ», а также станет управляющей организацией для «Туполева», «Ильюшина» и корпорации «Иркут».

Чемезов отметил, что компании «Сухой» и «МиГ» не прекратят своего существования. Изменится лишь организационная форма юридических лиц.

«Но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут», — добавил представитель Ростеха.

В ноябре прошлого года правительство России передало 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех».