Работники на удаленке сообщили о росте производительности

При этом при выполнении совместных задач производительность труда сохранилась или повысилась только в каждом втором случае (51%), заявили в консалтинговой компании. В целом из-за пандемии на удаленную работу компании перевели около 40% персонала.

Говоря о факторах, которые влияют на производительность при выполнении коллективных задач, опрошенные выделили социальные связи, физическое и психологическое состояние, а также доступность необходимых рабочих инструментов.

Самым важным для сохранения производительности в коллективе оказались социальные связи. Сотрудники, говорившие о том, что удовлетворены уровнем общения с коллегами на удаленке, в два-три раза чаще других заявляли и о сохранении или росте производительности при выполнении совместных задач.

Среди компаний 70% планируют сохранить возможность работы сотрудников из дома. Гибкость в организации работы хотели бы использовать 60% опрошенных сотрудников.