Общество 27 января 2023, 07:27 Рост заболеваемости корью зафиксировали в Новосибирской области Более 40 случаев заболеваемости корью зафиксировали в Новосибирской области

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С ноября в Новосибирской области начала распространяться корь. В регион инфекцию завез мигрант из Средней Азии. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

«На сегодняшний день у нас зафиксировано 45 случаев, из них 17 детей. Такое количество случаев считается неблагополучной ситуацией, поэтому проводятся противоэпидемические мероприятия по каждому случаю», — сказала она.

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При этом тяжелых случаев заболевания в регионе нет, добавила специалист областного Минздрава по инфекционным болезням у детей Татьяна Комиссарова.

По ее словам, на пятые сутки у детей вирус становится не заразным, поэтому их выписывают и переводят на амбулаторное лечение.

Однако, как рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, у взрослых инфекция протекает тяжелее. Она отметила, что могут быть осложнения после кори, такие как пневмония.

При этом в областном Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость не выйдет на всероссийский уровень.

Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам, когда ставить прививку от кори. Первая вакцинация делается ребенку в возрасте одного года. Вторая прививка ставится в шесть лет. Если человек не знает, ставили ли ему в детстве прививку, он должен сдать анализы на антитела и вакцинироваться до 36 лет.