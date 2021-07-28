Рост ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня и составил 8,5%

Рост внутреннего валового продукта в России за июнь достиг показателей, которые были в стране до начала пандемии. Выдержки из нового обзора Минэкономразвития привел ТАСС.

«В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (+0,1% к IV кв. 2019 г. с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% г/г (к июню 2019 года: +1,9%), по итогам II квартала 2021 года — 10,1% г/г (+1,5% к II квартала 2019 года)», — говорится в обзоре.

В обзоре отмечается, что пока на общую динамику ВВП за год все еще влияет ситуация, которая сложилась в апреле прошлого года из-за резких ограничений. Потому годовые цифры пока не могут быть показательными. Эксперты считают, что для реальной оценки ситуации нужно сравнивать сегодняшние данные с данными 2019 года. По последним сведениям, реальные доходы россиян по итогам второго квартала 2021 года уже приблизились к допандемийному уровню.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что российская экономика вышла на докризисный уровень. По мнению западных экспертов, на текущую стабильную ситуацию уже не смогут повлиять никакие ковидные ограничения. Единственное, что может подорвать стабильность, — это резкое введение значительных санкций со стороны других стран.