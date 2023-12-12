Общество 12 декабря 2023, 13:35 Рост уровня профессионализма среди работников сферы услуг отметили в России

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Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила рост уровня профессионализма среди работников сферы услуг в России.

По ее словам, кассиры стали более вежливо общаться с покупателями.

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«У нас очень вырос профессионализм работников сферы обслуживания. Самые воспитанные — это кассиры, с каким терпением они переносят наши всякие выходки, которые мы иногда себе как покупатели позволяем», — сказала эксперт и добавила, что общество в России в целом стало куда более толерантным.