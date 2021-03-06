Рост цен в отелях Сочи спрогнозировали на майские праздники

На майских праздниках цены в отелях Сочи и других курортных городов Краснодарского края могут подскочить на 20%. Бизнес будет ждать рекордной загрузки в эти дни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей гостиничного дела.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич рассказал, что пандемия коронавируса, неопределенность по вопросу открытия границ и снятия ковидных ограничений за рубежом, вынудили россиян заранее бронировать места в гостиницах на отечественных курортах.

В Сочи осталось всего 20% номеров, а на майские праздники загрузка будет 100%. По словам Ивашкевича, это рекорд за последние пять лет. Средняя стоимость номера в хорошей гостинице будет достигать 15-20 тысяч рублей за сутки.

Как отметила руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова, уже в ближайшие дни забронировать номер на Кубани будет проблематично, так как база гостиниц в регионе небольшая, а спрос растет каждый день. На этом фоне владельцы отелей будут повышать ценник, считает Уханова.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе спрогнозировала подорожание всех внутренних туров этим летом.