Рост цен резко снизился в России

Инфляция продолжает замедляться в России. О резком снижении темпов роста стали говорить недельные показатели. Также существенно уменьшились инфляционные ожидания жителей страны.

Согласно обзору Центробанка, в апреле инфляционные ожидания населения снизились до 12,5%. Такая цифра оказалась на шесть процентных пунктов ниже, чем была в марте. Последний раз такой уровень фиксировали летом 2021 года, уточнили «Известия».

По итогам апреля инфляция составила 17% в годовом исчислении. При этом недельный и ежедневный рост цен замедлялся. За период с 5 по 11 марта инфляция составила 2,09%, а с 19 по 25 марта — уже 1,16%. В середине апреля рост цен вовсе составил 0,25%.

В начале мая инфляция показала увеличение, но процесс стал еще медленнее. Темпы практически достигли нормальных значений.

«Сказывается существенное укрепление курса рубля: сейчас он фактически вернулся к доковидным временам», — пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Она добавила, что на ситуацию повлияло и снижение спроса после ажиотажа, который наблюдался в конце февраля и начале марта.