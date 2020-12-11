Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году

Определена средняя рыночная цена квадратного метра жилья в 2021 году. По расчетам Минстроя, она составит 49,17 тысячи рублей.

Как следует из расчетов ведомства, цена квадратного метра в среднем по стране увеличится на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года, пишет газета «Известия». При этом рыночная стоимость определена и для каждого субъекта Российской Федерации.

Из документа следует, что больше всего жилье вырастет в цене в столице и регионах Дальнего Востока. А вот спад цен будет только одном российском субъекте — в Бурятии. При этом застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в следующем году будет более значительным, чем рассчитывает Минстрой.

Покупкой квартир общей площадью до 30 квадратных метров в 2020 году заинтересовалась почти четверть всех покупателей недвижимости. По мнению экспертов, на изменение интересов покупателей повлияли два фактора: снижение доходов и рост цен в новостройках, которые подстегнула льготная ипотека. При этом интерес покупателей к недвижимости с большой площадью неуклонно снижается.