Рост цен на жилье в России проверят

Стоимость арматуры подскочила в России сразу на 50%, что привело к подорожанию жилья. Проанализировать цены на рынке Минстрою и Минпромторгу поручил вице-премьер Марат Хуснуллин.

О росте цен на арматуру вице-премьеру сообщил исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Денис Новиков. Он написал письмо, согласно которому стоимость арматуры выросла на 50% с середины ноября. Подорожание стройматериалов привело к увеличению цен на жилье, пишет РБК. Кроме того, рост стоимости сказывается на сроках строительства и исполнении обязательств перед дольщиками.

По словам Хуснуллина, сейчас нет угрозы для реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Этот проект предусматривает увеличение ввода жилья с 75-80 миллионов «квадратов» до 120 миллионов до 2030 года.

В свою очередь в пресс-службе Минстроя заявили, что следят за ситуацией на рынке совместно с другими ведомствами. В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы подтвердили, что получали жалобы на рост цен на арматуру. Специалисты примут необходимые меры, если будут выявлены нарушения.