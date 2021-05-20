Рост цен на топливо на АЗС из-за ситуации с оптом исключили в Минэнерго

В России не ожидается дефицита топлива. Его стоимость на АЗС из-за изменчивости оптовых цен тоже не вырастет. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что розничные цены на топливо с начала года и по настоящий момент выросли на 3% в пределах инфляции.

«Наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо, впрочем, не повлияет на рост розничных цен на АЗС», — заметили в министерстве.

В мае на топливный рынок, по данным Минэнерго, по-прежнему оказывают влияние растущие с начала апреля внешние котировки на нефть и нефтепродукты.

В стране, напомнили в ведомстве, уже приняли необходимые срочные меры, чтобы свести к минимуму влияние мировых цен на внутренние опт и розницу. На НПЗ, например, нарастили запасы бензина — до 1,7 миллиона тон. Увеличен и выпуск топлива. Объем его производства на данный момент «полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая появление ситуации дефицита топлива».

Российское правительство также решило скорректировать механизм демпфера для сглаживания колебаний топливных цен. Это поддержит экономику нефтепереработки. Законопроект внесли в Госдуму. Принять его рассчитывают позже, но указанные в документе нормы фактически заработали с 1 мая.

«Корректировка демпферного механизма нивелирует колебания оптовых цен и позволит сдержать рост розничных цен в рамках годовой инфляции», — заключили в Минэнерго.