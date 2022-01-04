Рост цен на стройматериалы повлияет на расселение аварийного жилья в России

Главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев рассказал «360», что повышение цен на строительные материалы прямым образом окажет влияние на программу расселения аварийного жилья.

По словам Гусева, разброс цен на строительные материалы очень велик, например, карьерный песок подорожал в два раза. По его мнению, дальнейшие перспективы роста зависят от спроса. При высоком спросе будет подорожание, если спрос останется умеренным, то цены останутся на уровне 2021 года.

Пока сказать сложно. Тут играет роль сезонность, зимой спрос невысокий, так что в январе вряд-ли будет повышение Александр Гусев

Также Гусев объяснил, как рост цен может повлиять на программу расселения аварийного жилья.

«Она под каждый регион расписана персонально. Если вспомнить вице-премьера РФ Хуснуллина и конец 2021 года, то на одном из заседаний правительства он докладывал, чтобы избежать негативных явлений. Строительная отрасль заглянула с бюджет и взяла оттуда 500 миллиардов рублей с опережающим графиком, чтобы в 2022 году их не использовать, они были использованы в прошлом году», — заявил Гусев.

Редактор отметил, Хуснуллин преследовал цель «зайти в кошелек 2022 года в 2021 году, чтобы избежать повышения цен на строительные материалы».

«Минстрой, опережая события, увеличил себестоимость строительства одного квадратного метра для программы расселения аварийного жилья до 70 500 рублей. Повышение составило 27% по сравнению с прошлыми годами. Когда программа начинала работать, в 14-15 годах, цена была 30 000 рублей за квадрат», — заявил Гусев.

По данным Росстата, в целом цены на строительные материалы за 11 месяцев 2021 года выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.