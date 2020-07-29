Рост цен на школьные товары прокомментировали в Международной конфедерации обществ потребителей

Выяснилось, что чек первоклассника вырос в среднем на 55%. Имеются в виду альбомы, ручки, карандаши и другие канцелярские принадлежности.

Янин напомнил, что основные расходы связаны с покупкой школьной одежды и спортивной обуви. По словам специалиста, по этим категориям не наблюдается драматического роста цен.

«И вряд ли он возможен, потому что кризис нанес сокрушительный удар по бюджету семей и поставщики не имеют возможности сейчас взвинтить цены, даже имея сейчас сезонный фактор», — обратил внимание эксперт.