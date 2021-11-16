Рост цен на сахар и масло спрогнозировали в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал ситуацию с ростом цен на сахар и масло. По словам депутата, попытки сдержать рост цен могут привести к обратному эффекту. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Делягин заметил, что, ожидая мер по сдерживанию цен, производители, напротив, предварительно повысят их. При этом депутат добавил, что основная причина роста стоимости товаров — это злоупотребление монопольным положением некоторых предприятий. Также он считает, что само государство подстегивает инфляцию.

Мировые цены на некоторые продукты питания в октябре этого года побили десятилетний рекорд. Отмечается резкое подорожание растительных масел и зерновых культур. Например, цена на сахар сейчас на 40% выше, чем в аналогичный период 2020 года.