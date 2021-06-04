Рост цен на пшеницу объяснили в Зерновом союзе

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский прокомментировал рост мировых цен на пшеницу. Специалиста процитировало ИА НСН.

По словам Злочевского, сработал режим накопления запасов, принятый правительством в нынешнем году. Общий уровень запасов зерновых составил 30 миллионов тонн. Это рекордные числа.

«Это прямое следствие недовывоза зерна и всех ограничений, принятых правительством. При этом меры, которые были приняты для понижения внутренних цен, оказались неэффективными. Поскольку мы играем первую скрипку на рынке пшеницы, и от нас зависят потребители, то мировые цены на пшеницу выросли», — заметил глава Зернового союза.