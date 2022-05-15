Рост цен на продукты в России оказался не связан с перевозками

Повышение стоимость товаров на полках магазинов не связано с якобы увеличением стоимости грузовых перевозок продуктов, поскольку ставка отправки товаров по железнодорожному сообщению не изменилась. Об этом РИА «Новости» сообщил член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков.

По его словам, стоимость перевозок скоропортящихся продуктов по железной дороге осталась на уровне января 2022 года.

«Транспортный фактор добавляет всего 10% в конечную цену продукта. Так что рост цен связан с другими составляющим», — рассказал Востриков.

При этом, в последнее время наблюдается снижение объема перевозок скоропортящихся продуктов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в апреле замедлилась до 1,56%. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая сообщила, что это связано с укреплением рубля.