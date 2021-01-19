Россиянам предсказали рост цен на мобильную связь в 2021 году

Цены на мобильную связь в России уже выросли на 10% в 2020 году, а в 2021-м могут набрать еще 15–16%. С таким прогнозом выступили аналитики Content Review.

По мнению аналитиков, меньше всего пострадают базовые услуги, пишет газета «Известия». Среди них голосовые звонки и интернет на тарифах нижней ценовой категории. Более ощутимым будет подорожание в сегменте тарифов средней и высокой категории (500–900 рублей).

В 2021 году также предсказывают рост цен на дополнительные услуги операторов. К примеру, цена может подняться на облачное хранение данных, раздачу интернета другим устройствам для тарифов с безлимитным интернетом и на международный роуминг.

Одним из факторов возможного грядущего роста цен аналитики назвали внедрение сетей 5G. Еще одна причина — это пандемия. Так, коронавирус «съел» офлайн-продажи в традиционном формате в магазинах. Курс доллара также может повлиять на стоимость услуг мобильной связи, ведь именно он напрямую влияет на итоговую стоимость телекоммуникационного оборудования.

Сами операторы пока не делают громких заявлений по этому вопросу. В Минцифры отметили, что на сегодня нет оснований для повышения тарифов. ФАС также не видит таких оснований. Регулятор еженедельно мониторит цены на услуги связи, и если обнаружится экономически необоснованное повышение цен, то будут приняты меры антимонопольного регулирования.

Сотовая связь в России не подорожает, потому что просто так операторы этого сделать не могут. К тому же именно мобильная связь и интернет были самыми востребованными вещами в пандемию. Об этом «360» рассказал шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.