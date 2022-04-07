Рост цен на мясную продукцию предсказали из-за новых правил Минсельхоза

Правила оформления сопроводительных ветеринарных документов для мясной продукции могут ужесточить, о таком решении Минсельхоза сообщили «Известия». Экчперты считают, что это может привести к росту цен.

Министерство предложило отказаться от автоматизированной приемки товара и перейти к ручному оформлению. Для визирования сопроводительных документов продавцу будет нужен ветеринарный врач. К чему это приведет, рассказала директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.

«Нововведение создает трудности, которые могут усложнить путь продукции на полки магазинов. Итогом такого решения может быть замедление товаропроводящей цепочки и кратное увеличение количества продуктов с истекшим сроком годности, а также, вероятно, значительный рост цен и возможную нехватку продукции в обороте», — пояснила эксперт.

Ритейлеры выразили опасение, что ручное оформление замедлит логистику, что приведет к подорожанию мяса. Онлайн-продавцы заявили, что могут отказаться от доставки мясной продукции.

В Минсельхозе пояснили, что такое решение связано с тем, что в магазины попадают продукты, зараженные опасными болезнями. Однако окончательный вердикт пока не вынесен, ведомство ведет консультации.