Общество 31 июля 2023, 14:24 Рост цен на кондитерские изделия с шоколадом объяснили в Российской гильдии пекарей и кондитеров Эксперт по шоколаду Эльдарханова: продукты с какао-маслом подорожали из-за плохого урожая

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Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова в разговоре с ИА НСН объяснила, почему продукты, содержащие в своем составе какао-масло, еще больше подорожают в цене.

По словам эксперта, это связано, прежде всего, с плохим урожаем в Западной Африке, а также с изменением курса валют. Какао-масло — это биржевой товар, поэтому изменение цен на него происходит регулярно.

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На шоколад, где вместо какао-масла добавляют заменители или эквиваленты, цены не изменятся, добавила Эльдарханова.

Ранее СМИ сообщили, что осенью в российских магазинах ожидается подорожание шоколадных изделий на 10-20%.