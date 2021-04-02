Рост цен на авиабилеты призвали проверить ФАС

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов считает, что Федеральная антимонопольная служба должна проверить авиакомпании из-за информации о резком росте цен на билеты. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Уточняется, что по сравнению с апрелем 2019 года билеты на ближайшие месяцы выросли в цене на 15-120%. Ефимов отметил, что правительство вряд ли введет ограничения по этому вопросу, но основания для проверки есть.

«Есть закон о конкуренции, статьи о необоснованном повышении цен, о сговоре. Нужно написать в ФАС», — заявил он.