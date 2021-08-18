Рост цен на аренду жилья спрогнозировали в ЯНАО

Директор компании «Этажи» в Новом Уренгое Андрей Коник рассказал Ura.ru, что к осени в ЯНАО взлетят цены на аренду жилья. Он порекомендовал жителям региона, желающим снять квартиру, озаботиться этим как можно скорее.

«Сейчас на рынке аренды жилой недвижимости в городах ЯНАО относительно затишье, но с учетом того, что в этом году спрос на аренду весной был выше на 50-60%, осенью следует ожидать реальный арендный бум и повторение ситуации осени прошлого года, когда на волне спроса сложился дефицит наиболее востребованных вариантов из-за чего средняя цена аренды пошла вверх», - сказал Коник.

Он добавил, что цены на краткосрочную аренду в регионе уже сейчас сравнимы с ценами на курортах Краснодарского края.

Желающим снять квартиру эксперт порекомендовал озаботиться этим сейчас, пока объем предложения довольно высок и сдерживает рост цен на аренду.