Рост цен на антисептики сдержат в России

Во время пандемии коронавируса спрос на антисептики значительно вырос. Чтобы на такие средства не повышалась цена, Минфин разработал меры для поддержки производителей. Компаниям разрешат покупать денатурированный этиловый спирт, не платя акциз.

Для закупок без уплаты акциза производителям будет нужно получить свидетельство на изготовление непищевой продукции, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина. Документ предусматривает производство товара в виде геля или крем-геля, основой которого является денатурированный этиловый спирт.

Свидетельство получат от налоговой компании, имеющие необходимые мощности для производства, хранения и отпуска дезинфицирующих средств. Организациям необходимо будет предоставить перечень видов такой продукции и указать номер свидетельства о государственной регистрации.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова отметила, что принятые меры поддержки помогут уменьшить стоимость антисептиков.

«В итоге купить спирт без уплаты акциза сможет не только изготовитель дезинфицирующей продукции, но и производитель парфюмерно-косметических товаров в емкостях свыше 100 миллилитров, — пояснила она.

Законопроект уже внесли в правительство на рассмотрение, сообщает издание.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что правильный антисептик должен содержать не меньше 60-80% спирта. При этом средство необходимо выбирать с широким спектром действия.