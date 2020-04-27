Рост цен на антисептики сдержат в России
Для закупок без уплаты акциза производителям будет нужно получить свидетельство на изготовление непищевой продукции, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина. Документ предусматривает производство товара в виде геля или крем-геля, основой которого является денатурированный этиловый спирт.
Свидетельство получат от налоговой компании, имеющие необходимые мощности для производства, хранения и отпуска дезинфицирующих средств. Организациям необходимо будет предоставить перечень видов такой продукции и указать номер свидетельства о государственной регистрации.
Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова отметила, что принятые меры поддержки помогут уменьшить стоимость антисептиков.
«В итоге купить спирт без уплаты акциза сможет не только изготовитель дезинфицирующей продукции, но и производитель парфюмерно-косметических товаров в емкостях свыше 100 миллилитров, — пояснила она.
Законопроект уже внесли в правительство на рассмотрение, сообщает издание.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, что правильный антисептик должен содержать не меньше 60-80% спирта. При этом средство необходимо выбирать с широким спектром действия.