Рост тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в российских регионах не превысит 4% в 2021 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Роста тарифов не было в 2020 году, и в этом году рост укладывается в рамки норматива — 4%. В некоторых регионах тарифы даже снижаются, происходит усушка тарифов. Федеральная антимонопольная служба скрупулезно следит за отраслью и устраняет перекосы», — сказал Буцаев на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, с 1 июля ожидается снижение тарифа в некоторых регионах. Это коснется части кластеров Амурской, Белгородской и Иркутской областей.

Буцаев объяснил, что заложено в тариф помимо инфляции. Сейчас обсуждается включение в тариф инвестиционной составляющей. Но такая надбавка есть только у трети субъектов.

«Без нее невозможна реализация инвестиционных проектов. Мы должны уйти от излишних расходов, которые навешивают на тариф, в пользу инвестиций, чтобы собранные деньги в основном шли на создание инфраструктуры и на бесперебойную работу самой отрасли, а не на частные хотелки региональных операторов», — отметил глава РЭО.

Ранее на полях ПМЭФ Денис Буцаев объявил о создании «Зеленого рейтинга», который будет оценивать работу региональных операторов и местных властей. Он будет выходить несколько раз в год.