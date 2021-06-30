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    30 июня 2021, 06:22

    Рост стоимости жилья предсказали в России из-за вакцинации мигрантов

    Екатерина Шамина

    В России могут вырасти цены на жилье. Это произойдет, если застройщикам придется вакцинировать трудовых мигрантов.

    Рост стоимости жилья предсказали в России из-за вакцинации мигрантов

    На прививки могут уйти сотни миллионов рублей. Как сообщил «Интерфаксу» управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, застройщики постараются компенсировать затраты с помощью повышения цен на квадратные метры.

    «Расходы застройщиков на вакцинацию строителей-мигрантов в масштабах всей страны будут исчисляться сотнями миллионов рублей. Ответ на вопрос, каким образом девелоперы будут компенсировать финансовые потери, лежит на поверхности — за счет увеличения стоимости квадратного метра», — рассказал эксперт изданию.

    Динамику роста цен, по мнению Андрея Колочинского, могла бы замедлить бесплатная или частично бесплатная вакцинация трудовых мигрантов.

    В начале лета президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о платной вакцинации иностранных граждан. Реализовать меру, по его словам, нужно до 15 июля. Президент также поручил отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции и занятых в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ.