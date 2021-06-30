Рост стоимости жилья предсказали в России из-за вакцинации мигрантов

В России могут вырасти цены на жилье. Это произойдет, если застройщикам придется вакцинировать трудовых мигрантов.

На прививки могут уйти сотни миллионов рублей. Как сообщил «Интерфаксу» управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, застройщики постараются компенсировать затраты с помощью повышения цен на квадратные метры.

«Расходы застройщиков на вакцинацию строителей-мигрантов в масштабах всей страны будут исчисляться сотнями миллионов рублей. Ответ на вопрос, каким образом девелоперы будут компенсировать финансовые потери, лежит на поверхности — за счет увеличения стоимости квадратного метра», — рассказал эксперт изданию.

Динамику роста цен, по мнению Андрея Колочинского, могла бы замедлить бесплатная или частично бесплатная вакцинация трудовых мигрантов.

В начале лета президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о платной вакцинации иностранных граждан. Реализовать меру, по его словам, нужно до 15 июля. Президент также поручил отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции и занятых в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ.