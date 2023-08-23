23 августа 2023, 12:43
Рост стоимости аренды жилья спрогнозировали в России
Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с URA.RU спрогнозировал рост стоимости аренды жилья из-за увеличения ставки по ипотеке.
По словам эксперта, это напрямую отразиться на вторичном рынке.
Реклама
«Вторичный рынок в итоге будет не такой доступный. Аренда у нас в этом плане будет находиться в выигрышной ситуации, так как первичка включает период ожидания», — сказал он.
Уже сейчас можно прогнозировать повышение цен на аренду квартир минимум на 5%. Точные прогнозы можно делать в сентябре, когда состоится следующее заседание Центробанка.
Недвижимость
Реклама
Реклама