Общество 23 августа 2023, 12:43 Рост стоимости аренды жилья спрогнозировали в России

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Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с URA.RU спрогнозировал рост стоимости аренды жилья из-за увеличения ставки по ипотеке.

По словам эксперта, это напрямую отразиться на вторичном рынке.

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«Вторичный рынок в итоге будет не такой доступный. Аренда у нас в этом плане будет находиться в выигрышной ситуации, так как первичка включает период ожидания», — сказал он.

Уже сейчас можно прогнозировать повышение цен на аренду квартир минимум на 5%. Точные прогнозы можно делать в сентябре, когда состоится следующее заседание Центробанка.