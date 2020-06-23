Рост средней зарплаты спрогнозировали в России к 2023 году

В документе говорится, что В 2019 году размер средней зарплаты в России составил 47 867 рублей, в 2020 году — 47 531 рубль. В следующем году сумма увеличится до 51 066 рублей, в 2022 году она вырастет до 54 131 рубля, а еще через год — до 57 675 рублей.

Доход Фонда социального страхования в 2023 году составит 955,14 миллиарда рублей. Расходы Фонда, как и доходы, также будут расти.

Ранее во ВНИИ труда рассказали, что дистанционная работа позволяет выбрать вакансию в любом регионе. Эта возможность положительно сказывается на зарплате. Разница в уровне средней зарплаты в субъектах будет постепенно выравниваться.

Соискатель может найти работу с более высокой зарплатой, чем у себя дома. Работодатели тоже получают бонус в виде расширенной возможности по подборке кадров.