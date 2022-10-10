Рост спроса на удаленную работу зафиксировали в Петербурге | 360°

Общество 10 октября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Рост спроса на удаленную работу зафиксировали в Петербурге

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Аналитики зафиксировали рост спроса на удаленную работу в Санкт-Петербурге. Только за последние две недели он увеличился вдвое, до 44% соискателей. Об этом написал сайт Neva.Today.

Как сообщил главный редактор издания Сергей Корунный, такие данные могут быть связаны с частичной мобилизацией, которую недавно объявили в России. Причем некоторые люди, по его словам, помнят времена локдауна во время пандемии коронавируса и привыкли к отсутствию очередей и толп в метро.

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«Предположу, что люди руководствуются при выборе формата работы давней мудростью — меньше народа, больше кислорода», — процитировал «МК в Питере» слова Корунного.

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Главный редактор отметил, что переход на удаленную работу помог бы значительно разгрузить общественные заведения и транспорт.

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