Общество 14 июля 2023, 18:31 Рост спроса на офисы в Москве стал рекордным в 2023 году Аналитики CORE.XP зафиксировали рекордный спрос на офисы в Москве в 2023 году РИА «Новости»

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Объем сделок аренды и купли-продажи офисных помещений в Москве в первом полугодии 2023 года увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 915 тысяч квадратных метров. Этот показатель стал самым высоким за первые шесть месяцев в истории наблюдений за рынком, сообщили РБК аналитики консалтинговой компании CORE.XP.

По их словам, такой рост был обусловлен рекордным объемом сделок новой аренды, который составил 679 тысяч «квадратов», что на 56% больше, чем годом ранее. Этот объем также стал историческим максимумом для московского рынка.

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Тем не менее доля таких сделок в общем объеме спроса составила 74%, снизившись по сравнению с первым полугодием 2022 года на три процентных пункта. Оставшиеся 26% пришлись на сделки купли-продажи, объем которых вырос примерно на 80% и составил 236 тысяч квадратных метров.

Аналитики заявили, что влияние на текущие тенденции офисного рынка Москвы оказало рост российского бизнеса. В первом полугодии 2023 года объем сделок по расширению уже существующих офисов составил около 20 тысяч «квадратов», что значительно превысило объем сделок этого типа в первом полугодии 2022 года, который составил чуть больше тысячи квадратных метров.

Кроме того, доля свободных площадей на офисном рынке столицы сократилась до 9,3% к концу второго квартала 2023 года. В первом квартале она составляла 10%.

Средняя ставка аренды офисов в Москве в течение квартала не изменилась и осталась равна 22,5 тысячи рублей за квадратный метр в год, без учета НДС и операционных расходов.

Ранее стало известно, что предложение премиальных квартир в новостройках Москвы достигло максимума с 2017 года.