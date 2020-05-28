Москва ожидает ожидает рост смертности в мае

В департаменте здравоохранения рассказали, что пересчитали заново показатели смертности за апрель по новой методике Минздрава. В ней учитываются новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения, где кроме самих смертей от коронавирусной инфекции учитываются и обострения другого заболевания, где возбудитель стал катализатором.

Среднегодовой показатель смертности в апреле за последние три года составил 10 081 случай. Получается, что превышение смертности во втором весеннем месяце в этом году составило 1753 случая. Если брать отсюда случаи, где причиной смерти стала коронавирусная инфекция, то она составит только 1,4% от всех случаев смертей в апреле. Если брать случаи, когда пациенты умирали по другим причинам, но у них подтверждался коронавирус, то этот показатель вырос до 2,8%.

Это ниже, чем по данным официальных сайтов Нью-Йорка (10%) и Лондона (23%). При этом в департаменте отметили, что от месяца к месяцу этот показатель будет колебаться и уже сейчас понятно, что показатели мая этого года превысят прошлогодние данные.