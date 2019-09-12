  • Рост смертности от алкогольных отравлений обусловили нестабильной ситуацией

    12 сентября 2019, 13:26

    Ольга Чеснокова

    Жертвами алкогольного отравления стали 4298 россиян с января по июль этого года. Такая смертность выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты алкогольного рынка рассказали РИА ФАН о причинах существенного увеличения погибших от отравления алкоголем.

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    Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что в этом году аналитики наблюдали с 2005 года тенденцию к снижению смертности от алкоголя. Однако с начала текущего года произошел перелом. При этом, по его словам, особых причин для серьезного увеличения потребления алкоголя нет. Он объяснил такие показатели нестабильной ситуацией в стране.

    Он напомнил, что такая же ситуация сложилась в 90-х годах. По его словам, после того как привычный уклад жизни людей изменился, люди начали налегать на спиртное. Тогда, только по официальным данным, смертность от алкоголя превышала 60 000 человек в год.

    «Если коротко, народ начинает пить, а алкоголь в качестве адаптогена используется тогда, когда у людей появляется неуверенность в завтрашнем дне, проблемы экономического плана, ощущение нестабильности. Максимум уровня потребления алкоголя мы наблюдали в 90-х годах, когда привычный уклад жизни был нарушен и народ пил, не просыхая», — сообщил Шапкин.

    Гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский подтвердил, что при существующей системе контроля сложно отравиться алкогольной продукцией. Легальность алкоголя можно проверить по марке-скану на бутылке. Среди мобильных приложений есть «Сканер алкоголя» — проверка акцизных марок и QR-кода чеков ЕГАИС, «АлкоСканер», «АнтиКонтрафакт Алко» и другие аналоги разработчиков.