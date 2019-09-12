Рост смертности от алкогольных отравлений обусловили нестабильной ситуацией

Алкоголь в тени. Почему россияне стали чаще умирать от спиртного Подробнее

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что в этом году аналитики наблюдали с 2005 года тенденцию к снижению смертности от алкоголя. Однако с начала текущего года произошел перелом. При этом, по его словам, особых причин для серьезного увеличения потребления алкоголя нет. Он объяснил такие показатели нестабильной ситуацией в стране.

Он напомнил, что такая же ситуация сложилась в 90-х годах. По его словам, после того как привычный уклад жизни людей изменился, люди начали налегать на спиртное. Тогда, только по официальным данным, смертность от алкоголя превышала 60 000 человек в год.

«Если коротко, народ начинает пить, а алкоголь в качестве адаптогена используется тогда, когда у людей появляется неуверенность в завтрашнем дне, проблемы экономического плана, ощущение нестабильности. Максимум уровня потребления алкоголя мы наблюдали в 90-х годах, когда привычный уклад жизни был нарушен и народ пил, не просыхая», — сообщил Шапкин.

Гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский подтвердил, что при существующей системе контроля сложно отравиться алкогольной продукцией. Легальность алкоголя можно проверить по марке-скану на бутылке. Среди мобильных приложений есть «Сканер алкоголя» — проверка акцизных марок и QR-кода чеков ЕГАИС, «АлкоСканер», «АнтиКонтрафакт Алко» и другие аналоги разработчиков.