Рост реальных доходов людей оценили в России

Рост реальных доходов населения России составляет 3%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.

«Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем все необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей», — приводит ТАСС слова главы кабмина.

Мишустин подчеркнул, что при определении степени нужды необходимо учитывать нелегальные доходы. По его словам, правительство серьезно занимается вопросом борьбы с бедностью и планирует снизить ее в два раза к 2030 году. Глава правительства отметил важность правильных расчетов и учета в решении этого вопроса.

В начале апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что правительство рассмотрит новый критерий для определения бедности. Новый параметр, отметил Кудрин, учитывает порядок определения прожиточного минимума, который вступил в силу в начале 2021 года.