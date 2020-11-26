Рост продаж хлеба зафиксирован в России впервые за пять лет. В натуральном выражении по итогам года продажи могут вырасти более чем на 60 тысяч тонн.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на прогноз аналитической компании BusinesStat.

Кроме того, как добавляют в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), рост рынка отмечается и в денежном выражении. По их оценкам, за январь–сентябрь продажи категории увеличились до 552,7 миллиарда рублей.

Причина роста спроса кроется в том, что население стало больше приобретать товары первой необходимости из-за снижения доходов в кризис, объясняют участники рынка.

Как ожидается, после стабилизации экономической ситуации последует снижения потребления хлеба.

Во время пандемии резко вырост спрос на всевозможные доставки. В Сеть перебрались работать не только кафе с ресторанами, но и домохозяйки с фермерами. Только заказами тортов стали интересоваться чаще на 36%. Пользователи стали пользоваться услугами кейтеринга на 60% больше за прошедший год, а предложение выросло на 42%. Спрос на капкейки вырос на 42%, а на фермерские продукты за третий квартал этого года — на 65%.