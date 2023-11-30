30 ноября 2023, 10:50
Рост продаж ботокса и его аналогов за 2023 год отметили в России
С начала 2023 года продажи ботокса и его аналогов в российских аптеках выросли втрое. Об этом сообщил РБК.
С января по октябрь объем вывода средств с ботулотоксином из системы маркировки достиг 960,5 тысячи упаковок, рассказала радиостанция «Говорит Москва».
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По словам директора Национальной ассоциации клиник эстетической медицины Александра Терентьева, рост продаж препарата связан с развитием нелегального рынка косметических услуг.
Красота
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