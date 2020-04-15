Рост продаж антидепрессантов в России связали с самоизоляцией

При этом Брюн отметил, что купить антидепрессанты можно только по рецепту, поэтому приобретают их в большинстве случаев по назначению врача.

«Антидепрессанты продаются только по рецептурным бланкам, причем особой формы. Значит, обращения к врачам к психиатрам увеличилось. Человек так устроен, что если его изолировать, то у него начинается депрессия, это совершенно естественно», — объяснил Брюн.

Принимать антидепрессанты можно только под наблюдением врача, отметил психиатр-нарколог. Он также отметил, что купить такие лекарства в аптеке без рецепта достаточно сложно — за этим следят надзорные органы.

В России, по словам Брюна, выросли не только продажи препаратов, но и алкоголя, поскольку это самый легкодоступный антидепрессант. При этом эксперт уточнил, что обращаемость за наркологической помощью в стране не увеличилась, а значит можно предположить, что люди закупаются впрок.

Брюн также считает, что в борьбе с депрессией можно обойтись без антидепрессантов. Для этого важно найти себе приятное занятие, например больше читать, заниматься садом или делать что-то по дому.

Накануне главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что антидепрессантов среди продуктов не существует. Однако с помощью правильного рациона питания все же можно снизить стресс при самоизоляции.