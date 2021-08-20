Рост преступлений в сфере IT замедлился в России

Число киберпреступлений в России начало снижаться. Прирост таких правонарушений в течение первых трех месяцев 2021 года составил 33,7%. Впоследствии он сократился до 15,7%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«Отмечается замедление темпов прироста количества зарегистрированных IT-преступлений. Если за первый квартал 2021 года их число возросло на 33,7%, то за семь месяцев текущего года этот показатель составил 15,7%», — приводит агентство статистические данные ведомства.

В МВД отметили, что две трети киберпреступлений связаны с использованием интернета. Также в полиции зафиксировали уменьшение общего количества преступлений, в числе которых убийства и покушения. В пресс-службе отметили, что правоохранители выявили на 7% меньше случаев нарушения закона, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 7,5% — вреда средней тяжести и на 3,6% — легкого вреда.

На 18,3% сократилось количество преступлений, которые совершили несовершеннолетние. Пьяные и наркоманы стали реже нарушать закон — на 7,1% и 8,4% соответственно. В ведомстве подчеркнули, что это результаты работы профилактической работы, которую проводят участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.