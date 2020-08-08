Рост коррупции отметили в Москве и Татарстане

По данным Генпрокуратуры, всего в России за первое полугодие зафиксировали почти 19 тысяч коррупционных преступлений. Это на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне общероссийского снижения уровня коррупции, в Москве выявили 1400 таких преступлений (почти на 30% больше, чем за первые шесть месяцев 2019 года), а в Татарстане — 707 преступлений (больше на 36,5%).

В Краснодарском крае выявили 708 коррупционных преступлений. Это примерно прошлогодний показатель. В ведомстве уточнили, что большая часть преступлений подобного рода — мелкие взятки.

Ранее Генпрокуратура назвала российские регионы с наименьшим уровнем коррупции. В список попали Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Московская, Мурманская и Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. Самыми коррумпированными оказались Мордовия, Чувашия и Камчатка.