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    08 августа 2020, 10:54

    Рост коррупции отметили в Москве и Татарстане

    Андрей Иванов

    Генпрокуратура России отметила снижение общего числа коррупционных преступлений в стране. Однако в Москве и Татарстане взяточничество процветает: в столице таких преступлений стало больше на треть, а в регионе — на 36,5%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сборник надзорного ведомства о состоянии преступности в стране за январь — июнь 2020 года.
    Рост коррупции отметили в Москве и Татарстане

    По данным Генпрокуратуры, всего в России за первое полугодие зафиксировали почти 19 тысяч коррупционных преступлений. Это на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне общероссийского снижения уровня коррупции, в Москве выявили 1400 таких преступлений (почти на 30% больше, чем за первые шесть месяцев 2019 года), а в Татарстане — 707 преступлений (больше на 36,5%).

    В Краснодарском крае выявили 708 коррупционных преступлений. Это примерно прошлогодний показатель. В ведомстве уточнили, что большая часть преступлений подобного рода — мелкие взятки.

    Ранее Генпрокуратура назвала российские регионы с наименьшим уровнем коррупции. В список попали Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Московская, Мурманская и Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. Самыми коррумпированными оказались Мордовия, Чувашия и Камчатка.

    Новости SMI.FM