Общество 06 января 2023, 08:56 Рост киберпреступлений в России удалось снизить за минувший год Генпрокуратура заявила о снижении роста киберпреступлений в России в 2022 году

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Рост киберпреступлений, продолжавшийся в последние годы, удалось сбить в России в 2022 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«Отметим тенденцию на снижение преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. За 11 месяцев 2022 года их общее число снизилось на 4,9% по отношению к аналогичному периоду 2021 года», — сказано в сообщении ведомства.

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Число хищений денежных средств с использованием пластиковых карт сократилось на 24,7%. При этом следователи выявили рост незаконных действий с использованием интернета — на 1,9%.

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«В этой сфере более половина преступлений связана с мошенническими действиями и совершением краж. Непосредственно число мошеннических действий возросло на 4,4%, а количество краж снизилось на 28,4%», — добавили в Генпрокуратуре.

Эксперт по информационной безопасности Олег Седов объяснял, что снижение киберпреступлений в России снизилось лишь временно. Мошенники готовят новые способы выманивания денег, в частности с помощью ботов.