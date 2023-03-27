Общество 27 марта 2023, 10:59 Рост числа заявок на регистрацию изобретений отметили в Роспатенте

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В Роспатенте с начала года увеличилось число заявок на регистрацию изобретений. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По сравнению с началом 2022 года в этом году рост отмечен более чем на 14%. По словам специалистов, выросло количество заявок в области медицины, биотехнологий, автомобилестроения и металлургии.

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Как рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов, цифровые сервисы ведомства упрощают работу заявителей с ведомством и с большими массивами патентной информации.

За последние годы в ведомстве отметили положительную тенденцию на увеличение количества заявок на программное обеспечение.