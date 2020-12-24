Рост числа случаев COVID-19 в России объяснили предновогодней суетой

Число выявляемых случаев COVID-19 растет из-за высокой социальной активности людей перед праздниками. Россияне потеряли бдительность в предновогодней суете. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В последние дни мы наблюдаем повышение социальной активности накануне новогодних праздников. К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Все это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации», — цитирует Горелова «Интерфакс».

В четверг, 24 декабря, в России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки — 29 935. В целом ситуация с коронавирусом ухудшилась в сентябре, после летнего затишья. Эпидемическая обстановка обострилась во всем мире. Многие страны повторно ввели режим жестких ограничений для безопасности людей.

В России уже началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты оборудовали во всех регионах. Пока вакцину получают представители группы риска. Скоро сделать бесплатную прививку сможет любой желающий.