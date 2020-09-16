Рост числа контрафактных сигарет предсказали из-за повышения акциза
«Мера представляется необоснованной по той причине, что бюджет от этого ничего дополнительно не получит. Уже в прошлом году, несмотря на небольшую индексацию, собрали акцизов меньше, чем годом ранее. Здесь будет примерно тот же эффект», — рассказал Королев.
Как ни повышай ставки, уже уперлись в потолок. Просто будет меньше производиться легальной продукции — и бюджет будет получать меньше. Ничего компенсировать не получитсяМаксим Королев.
Собеседник добавил, что российские курильщики привыкли к тому, что сигареты и так дорожают каждый год на 20-30% вне зависимости от индексации акцизов. Эта мера просто даст дополнительный заработок криминалу.
Ранее Минфин России предложил компенсировать расходы, связанные с пандемией коронавируса, и повысить акцизы на табачную продукцию, электронные и обычные сигареты на 20%. В ведомстве уже подготовили соответствующие поправки в Налоговый кодекс.