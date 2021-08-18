Росстат заявил о дефляции в стране, но бензин по-прежнему дорожает

За неделю в России зафиксировали снижение общего уровня цен на товары и услуги. Впервые с середины ноября подешевела капуста, а стоимость бензина по-прежнему ползет вверх.

Индекс потребительских цен с 10 по 16 августа оценили в Федеральной службе государственной статистики. Данные опубликованы на сайте Росстата.

За отчетный период дефляция в стране составила 0,01%. Неделей раньше в РФ отметили нулевую инфляцию, а с начала года потребительские цены стали больше на 4,48%. В годовом выражении показатель остановился на уровне 6,4%.

На 0,6% впервые с середины ноября снизились за неделю цены на капусту. Морковь, подсчитали в Росстате, подешевела на 7,6%, картофель вместе с огурцами — на 3,9%. За помидоры просят на 3,4% меньше. В среднем по стране на 0,6% стали дешевле куриные яйца.

Бензин в розницу продолжает расти в цене — он прибавил 0,4% за последние семь дней. Сильнее всего топливо подорожало в Петропавловске-Камчатском — на 2,2%, Махачкале (+1,9%), Грозном и Южно-Сахалинске (+1,6%).