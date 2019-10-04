Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в сентябре

«В сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,3%», — уточнили в ведомстве.

По данным информагентства, кроме автономных округов, которые входят в состав области, в 57 регионах страны на 0,1 — 0,7% подешевели потребительские услуги и товары. Рост цен зафиксирован в 16 субъектах страны.