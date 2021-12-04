Росстат зафиксировал резкий рост смертности от COVID-19 в октябре

В октябре 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 58 822 человек в России. Такие данные опубликовала в пятницу, 3 декабря, Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Специалисты сообщили, что в этом месяце в стране был зафиксирован резкий рост смертности от коронавирусной инфекции.

Как сообщило агентство REGNUM, еще в 9912 случаях смерти, случившихся за октябрь, коронавирус предположительно привел к смерти пациента. Но чтобы установить точную причину, пока еще требуется ряд дополнительных медицинских исследований.

Кроме того, еще в 1141 случаев коронавирус был не основным, а сопутствующим заболеванием, которое повлияло на течение основных болезней в организме и привело к развитию осложнений, ускоривших смерть. Есть также отдельная группа пациентов, у которых коронавирус был в качестве сопутствующего заболевания, однако никак не повлиял на наступление смерти. За минувший октябрь в России зафиксировали 5018 таких случаев.

Таким образом эксперты Росстата подытожили, что смертность в России в октябре по всем этим четырем показателям оказалась значительно выше, чем в сентябре.