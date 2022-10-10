Росстат: заболеваемость ОРВИ снизилась на миллион случаев в России | 360°

Общество 10 октября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Росстат: заболеваемость ОРВИ снизилась на миллион случаев в России

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Количество случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России значительно снизилось за последний год. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Росстата.

За июль 2022 года в стране зафиксировали 1,3 миллиона случаев заболевания ОРВИ. Это на миллион случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как рассказала изданию врач-терапевт Людмила Лапа, такая статистика может быть связана с тем, что люди после пандемии коронавируса стали реже обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.

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«Все уже знают, какие меры нужно принимать для себя лично, какую принимать терапию, как себя вести в этой ситуации. Очень многие не обращаются к врачу и сами себя лечат», — отметила она.

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