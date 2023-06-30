Общество 30 июня 2023, 12:46 Росстат: за 2022 год больше всего разводов зафиксировано в Ингушетии

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Рекордное число расторжений брака по итогам 2022 года зафиксировали в Ингушетии. На 1000 браков в республике приходилось 2542 развода, сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на данные Росстата.

На такое же число зарегистрированных браков большое количество расторжений наблюдается в Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании. При этом реже всего союзы распадались в Туве, там приходится 452 разводов на 100 браков.

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Отмечается, что всего за 2022 год в России поженились чуть более миллиона пар, из них распались более 682 тысяч.