Росстат выяснил, в каких городах России зарабатывают более миллиона в месяц

По оценкам специалистов, за недавнее время в России примерно в два раза увеличилось число работников, которые получают более одного миллиона рублей. В 2017 году количество таких сотрудников составляло 6 988 человек, а в 2019 году — увеличилось до 11 287 человек

Первую строчку в рейтинге заняла Москва. В столице 6 791 человек официально зарабатывают больше миллиона рублей. Второе место досталось Санкт-Петербургу. Там на таком же уровне зарплаты держатся 910 человек. Тройку лидеров замыкает Московская область, в которой насчитывается 650 сотрудников с зарплатой от миллиона рублей в месяц.

В топ-10 также вошли Сахалинская (352), Тюменская (311), и Свердловская (246) области, Ямало-Ненецкий автономный округ (159), Челябинская область (148), Красноярский край (121) и Камчатский край (108).

Эксперты также выяснили, что в некоторых регионах России существуют зарплаты до 15 000 рублей в месяц. За прошлый год такую зарплату получали 3 075 808 человек. По подсчетам специалистов, с 2017 по 2019 годы этот показатель уменьшился в два раза.

Лидирует по количеству сотрудников с зарплатой менее 15 000 рублей в месяц Краснодарский край. Такую сумму в этом регионе зарабатывают 126 960 человек. На второй строчке расположилась Ростовская область (121 871 человек), а на третьей — Саратовская область (99 239).

В десятку регионов с низких уровнем заработной платы вошли: Нижегородская область (98 857), Республики Татарстан (97 896) и Дагестан (93 761), Самарская (88 948), Свердловская (87 733) и Челябинская (87 083) области, Ставропольский край (83 595).

Средняя зарплата за месяц 2019 года в России составила 47 468 рублей. Наиболее высокие выплаты обнаружили в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округе, а наиболее низкие — в Алтайском крае и Чеченской республике.