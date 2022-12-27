Общество 27 декабря 2022, 16:10 Росстат выяснил, сколько россиян на данный момент работают дистанционно Росстат: 1,5 миллиона россиян работают в удаленном формате

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По данным Росстата, которые были получены за третий квартал 2022 года, 1,42 миллиона россиян работают в удаленном формате. Об этом написал «Абзац».

Большую часть людей на удаленке представляют граждане в возрасте от 30 до 39 лет. Чуть меньший процент составляют те, кому сейчас от 40 до 49 лет.

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Большая часть людей, работающих удаленно, имеют высшее образование (1,06 миллиона человек). У 284 тысяч человек есть среднее профессиональное образование.

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По словам проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, многие компании сохранили дистанционный формат работы после пандемии коронавируса, чтобы сэкономить деньги на офисных платежах.

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