Росстат узнал, в каком возрасте россияне разводятся чаще всего

Всего в России за 2018 год развелись 583 942 пары. Средний возраст разводящихся россиян составил 30-34 года. У женщин из этой категории было 115 219 разводов, а у мужчин — 86 236.

Однако возраст разводов мужчин и женщин не совпадает. Так, жительницы России расторгают брак в среднем в 25-29 лет, у них насчитали за минувший год 104 108 разводов. В свою очередь, представители сильного пола расторгают брак чаще всего в возрасте 35-39 лет — в прошлом году зафиксировали 66 878 разводов среди россиян этого возраста.

По данным Росстата, возрасте с 40 до 59 лет разводится примерно одинаковое количество мужчин и женщин — 50 045 случаев расторжения брака и 55 496 соответственно.

Россияне в возрасте 55-59 лет решают уйти от супругов реже. Так, в этом возрасте 15 783 развода у женщин и 18 360 — у мужчин.