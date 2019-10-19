Росстат связал рост доходов россиян с «серыми» зарплатами

Рост реальных доходов граждан России связан с увеличением доли «серых» зарплат. По данным Росстата, в третьем квартале 2019 года средние доходы россиян выросли на 3% в годовом выражении. С января по сентябрь рост составил 0,2%.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики, доля «серых» зарплат в структуре доходов составляет 14,1%.

Реальные доходы россиян выросли на 3% — Росстат Подробнее

«Низкая база 2018 года и рост других денежных доходов (то есть, во многом, „серой“ заработной платы) стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 года достигли 3%», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы ведомства.

Также в Росстате рассказали, что в структуре доходов соотечественников в третьем квартале доходы от официальной заработной платы составили 56,4%, доходы от занятия бизнесом — 6,5%, а доходы от собственности — 4,4%.

Согласно прогнозам статистического ведомства, в 2019 году реальные располагаемые доходы соотечественников еще подрастут на 0,1%, а зарплаты в стране увеличатся на 1,5%.