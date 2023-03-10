Общество 10 марта 2023, 15:55 Росстат: средний рост жителей России увеличился за последние годы

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В Росстате рассказали, что за последние годы в России наблюдается увеличение среднего роста населения. В 2021 году средний рост мужчин составил 176 сантиметров, а женщин — 163,7 сантиметра. Об этом написал «Абзац».

В 2019 году эти цифры были следующими: 175,9 сантиметра — средний рост мужчин и 163,6 сантиметра — рост женщин. Данные брали, начиная с молодых людей и девушек в возрасте от 20 лет.

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В ведомстве отметили, что с годами человек становится несколько ниже. Например, средний россиян и россиянка старше 80 лет — 170,7 сантиметра и 158,7 сантиметра соответственно.

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Самые высокие мужчины проживают в Чечне, в республике Тыва и в Удмуртии. Самые высокие женщины — в Ингушетии, Чечне и Москве.